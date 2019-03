São Paulo x Palmeiras: como assistir ao vivo ao jogo pela semi do Paulista

São Paulo e Palmeiras vão se enfrentar neste sábado, no Morumbi, às 18h (horário de Brasília), pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista. O jogo de volta está marcado para o outro domingo, dia 7 de abril, no Allianz Parque. Quem passar do confronto enfrentará na decisão o vencedor de Santos x Corinthians, que disputam a outra semifinal.

São Paulo e Palmeiras terá transmissão no canal Premiere e acompanhamento em tempo real no Estado. Os times chegam à semifinal após terem passado por equipes do interior nas quartas de final. O São Paulo passou pelo Ituano com duas vitórias, uma por 2 a 1 e outra por 1 a 0. Já o Palmeiras, superou o Novorizontino depois de empatar por 1 a 1 e ganhar por 5 a 0.

Em alta no Estadual após as duas vitórias, o São Paulo aposta nos garotos Luan, Liziero e Igor Gomes para armas as jogadas no meio-campo. A equipe foi a única do Estadual a ter vencido os dois jogos nas quartas de final e vive uma semana movimentada. A diretoria contratou Alexandre Pato, que vai estrear apenas no Campeonato Brasileiro, e o time vai estrear no clássico uma nova camisa.

Já o Palmeiras, disputa a semifinal com as atenções divididas. Na próxima terça-feira, o time do técnico Luiz Felipe Scolari tem compromisso pela Copa Libertadores, contra o San Lorenzo, em Buenos Aires. As novidades para os clássico são as voltas do goleiro Weverton e do zagueiro Gómez, que estiveram nos últimos dias em compromissos com suas seleções.