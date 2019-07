São Paulo x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no estádio do Morumbi. O clássico é válido pela décima rodada do Brasileirão.

São Paulo x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo Premiere e também pelos sites e aplicativo dos canais. O Estado fará tempo real do jogo.

ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

Tiago Volpi, Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato e Pablo. Técnico: Cuca.

ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Dudu e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

O São Paulo volta a campo para uma partida oficial pela primeira vez após a pausa da Copa América. O Palmeiras, por sua vez, enfrentou o Internacional na última quarta-feira pela Copa do Brasil.

Em meio ao mata-mata, o técnico Luiz Felipe Scolari adiantou que poupará jogadores do Palmeiras no clássico pelo Brasileirão. Já o São Paulo terá a volta de Pablo, que passou por cirurgia em abril.

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 25 pontos. O São Paulo está em nono lugar, com 14 pontos.