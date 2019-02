São Paulo x Red Bull: onde assistir ao vivo a partida pelo Paulista

Em uma crise que parece piorar a cada dia, o São Paulo recebe o Red Bull no Morumbi, neste domingo, às 17h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O time comandado por Vagner Mancini não vence há quatro jogos.

Onde assistir São Paulo x Red Bull?

São Paulo x Red Bull terá transmissão da TV Globo (para São Paulo), canal Premiere e também acompanhamento em tempo real do Estado. O São Paulo inicia a rodada na terceira colocação do Grupo D, com nove pontos. O Red Bull aparece em segundo no Grupo A, com 14.

Após a eliminação na pré-Libertadores para o Talleres, o São Paulo ainda perdeu por 2 a 1 para o São Paulo na última rodada e aumentou a sequência sem vitórias. O time tricolor é o único dos considerados grandes que não está na zona de classificação para a próxima fase do estadual.

Quanto ao Red Bull, o time de Campinas derrotou o Botafogo-SP por 3 a 1 na rodada passada e já mostrou sua força diante dos grandes. A equipe comandada por Antônio Carlos Zago derrotou o Corinthians em plena Arena Corinthians e ficou no empate com o Palmeiras.