São Paulo x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações

São Paulo e Santos se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Morumbi, em clássico válido pela 14ª rodada do Brasileirão. A equipe tricolor está em sexto lugar, com 21, pontos, enquanto o time alvinegro lidera o campeonato com 32 pontos.

São Paulo x Santos será transmitido ao vivo pelo canal Premiere. O Estado fará tempo real da partida.

ESCALAÇÕES DE SÃO PAULO X SANTOS

São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato e Raniel. Técnico: Cuca

Santos: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca e Carlos Sánchez; Derlis González, Soteldo e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli

O São Paulo teve duas semanas sem jogos. Isso porque o confronto com o Athletico-PR, que seria realizado no último domingo, foi adiado. O Santos vem de goleada por 6 a 1 sobre o Goiás na rodada passada. As duas equipes chegam embaladas para o clássico no Morumbi. O São Paulo venceu os dois últimos jogos, e o técnico Cuca falou que o time brigará pelo título brasileiro.

Os bastidores do Morumbi ficaram agitados nos últimos dias com as contratações dos laterais Daniel Alves e Juanfran. Embora os dois atletas experientes estejam em boas condições de jogo, a tendência é que ambos fiquem, no máximo, no banco de reservas.

O Santos vive fase melhor ainda. São sete vitórias consecutivas no Brasileirão e quatro pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras.