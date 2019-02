São Paulo x São Bento: como assistir ao vivo pela TV ao jogo

A partida deste domingo, contra o São Bento, não deveria significar muita coisa ao São Paulo às vésperas do compromisso mais importante do ano, o confronto diante do Talleres-ARG, semana que vem, pela Libertadores. Porém, as duas derrotas consecutivas no Campeonato Paulista obrigam a equipe de André Jardine a vencer o time do interior no Pacaembu, a partir das 17h, pela quinta rodada do estadual.

Como assistir na TV São Paulo x São Bento?

A partida terá transmissão da TV Globo (para São Paulo) e acompanhamento em tempo real do Estado. Apesar dos tropeços seguidos, o São Paulo abriu a quinta rodada na liderança do Grupo D, com seis pontos. Oeste (5) e Ituano (4) entrarão em campo depois, portanto, a vitória no seu jogo garantirá ao clube do Morumbi a permanência no topo da chave.

O São Bento, por sua vez, é dono da segunda pior campanha do Estadual até aqui e amarga a lanterna do Grupo B, com dois pontos. Na jornada anterior, ficou no empate por 1 a 1 com o São Caetano, em casa. Em quatro jogos, levou oito gols, média de dois por partida.

Na última rodada, a equipe comandada por André Jardine perdeu em pleno Pacaembu por 1 a 0 para o Guarani e recebeu suas primeiras vaias da torcida na temporada. O São Bento, em casa, não passou de um empate por 1 a 1 com o São Caetano.

Veja os últimos resultados do São Paulo

31/01 São Paulo x Guarani - Paulista

27/01: Santos 2 x 0 São Paulo - Paulista

24/01: Novorizontino 0 x 3 São Paulo - Paulista

19/01: São Paulo 4 x 1 Mirassol - Paulista

12/01: São Paulo 2 x 4 Ajax - Florida Cup

10/01: Frankfurt-ALE 2 x 1 São Paulo - Florida Cup

Próximos jogos do São Paulo

03/02: São Paulo x São Bento - Paulista

06/02: Talleres-ARG x São Paulo - Libertadores

09/02: Ponte Preta x São Paulo - Paulista

13/02: São Paulo x Talleres-ARG - Libertadores