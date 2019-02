São Paulo x Talleres: 32 mil ingressos vendidos para quarta-feira

O São Paulo espera contar com casa cheia na partida desta quarta-feira, contra o Talleres, às 21h30, pelo confronto de volta da segunda fase da Libertadores. De acordo com a última parcial divulgada, cerca de 32 mil ingressos já foram vendidos. O duelo marca a reabertura do Morumbi, fechado desde o fim do último Campeonato Brasileiro para reformas que envolvem principalmente a ampliação dos vestiários e a construção de um novo túnel de acesso ao gramado.

Na última semana, o Estado visitou o local e constatou que ainda há muito a ser feito. De todas as intervenções, a única que deverá estar pronta até o dia do jogo é a que aumentou de 120 m² para 210 m² o tamanho dos vestiários. Já o novo túnel, que demandou a retirada de mais de 1.000 metros cúbicos de terra, está previsto para ser concluído no início de março. Ainda há mais duas obras a serem feitas, de acordo com o divulgado em setembro passado: troca dos refletores (fim de março) e instalação de dois telões (fim de abril).

Derrotado por 2 a 0 na Argentina, o clube tricolor precisa, no mínimo, devolver o placar para levar a disputa às penalidades. Classificação direta, só com vitória por três gols de vantagem.

Confira as informações completas de ingressos para esta partida:

INGRESSOS PARA A TORCIDA DO SÃO PAULO

ARQUIBANCADAS - VENDA SOMENTE ONLINE EM: www.totalacesso.com.

Arquibancada Amarela (Norte) > R$ 70 / R$ 35 ½ entrada

Arquibancada Laranja (Sul) >R$ 70 / R$ 35 ½

Arquibancada Azul (Leste) > R$ 90 / R$ 45 ½

Arquibancada Vermelha (Oeste) > R$ 90 / R$ 45 ½

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Amarela (Norte) > R$ 140 / R$ 70 ½

Cadeira Superior Laranja (Sul) > R$ 140 / R$ 70 ½

Cadeira Especial Azul (Leste) > R$ 220 / R$ 110 ½

Cadeira Especial Vermelha (Oeste) > R$ 220 / R$ 110 ½

Cadeira Cativa Azul (somente proprietário) > R$ 90

Cadeira Cativa P16 (somente proprietário) > R$ 90

*venda nas bilheterias 01, 05 e na Gerência Social (essa última, apenas para sócios)

Setor Morumbi Premium (Leste) > R$ 280 / R$ 140 ½

CADEIRAS TÉRREAS - VENDA SOMENTE ONLINE EM www.totalacesso.com

Cadeiras Térreas P02 e P04 (antigo setor azul) > R$ 140 / R$ 70 ½

Cadeira Térrea P18 (antigo setor vermelho) > R$ 140 / R$ 70 ½

Cadeira Térrea Sócio P02 e P04 > R$ 70

*venda somente na bilheteria da Gerência Social

Setor PCD Acompanhante* > R$ 35

*O PCD terá o direito de comprar até 1 (um) ingresso para seu acompanhante, desde que esta necessidade esteja prevista em sua Carteira de PCD ou seu Laudo Médico. Demais acompanhantes deverão pagar o valor integral do setor, ou, fazer uso do direito da meia entrada mediante a apresentação de documento comprobatório. Os ingressos estão sujeitos ao esgotamento.

CAMAROTES

Espaço do Sócio P04 > R$ 70

*venda somente na bilheteria da Gerência Social

Corporativo (Empresas) > R$ 90

*venda direto com os camarotes

BILHETERIAS DO MORUMBI

10/02 a 12/02 – das 10h às 17h

Atendimento geral nas bilheterias 01 e 03

Atendimento a camarotes na bilheteria 03 interna

Atendimento a Sócios do Clube, Diretores Adjuntos, Assessores e Sócios proprietários de Cadeiras Cativas somente na bilheteria ao lado da Gerência Social

13/2 (dia do jogo)

Atendimento geral nas bilheterias 01 e 03 - das 10h às 22h15

Bilheterias internas P14, P17-B e Tribuna - das 17h30 às 22h15

Bilheteria ao lado da Gerência social - das 10h às 22h15

DEMAIS PONTOS DE VENDA PARA TORCIDA DO SÃO PAULO

*não abrem em feriados nem no dia do jogo

Ginásio do Ibirapuera

Rua Manuel da Nóbrega, 1361 - São Paulo

11 e 12/02, das 11h às 17h

Estádio Conde Rodolfo Crespi

Rua Javari, 117, Moóca - São Paulo

11 e 12/02, das 11h às 17h

Estádio Anacleto Campanella

Rua Walter Tomé, 64 - São Caetano

11 e 12/02, das 11h às 17h