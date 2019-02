São Paulo x Talleres: onde assistir ao vivo a partida pela TV

Em desvantagem pela derrota por 2 a 0 no jogo de ida, o São Paulo recebe o Talleres-ARG nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, lutando para sobreviver na Libertadores. O clube brasileiro precisa, no mínimo, devolver o placar para levar a disputa às penalidades. Classificação direta, só com vitória por três gols de vantagem.

Onde assistir São Paulo x Talleres?

São Paulo x Talleres terá transmissão da TV Globo (para São Paulo) e do SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. Quem passar deste confronto terá pela frente o Palestino, do Chile, que eliminou o Independiente Medellín, na Colômbia. Desse funil sairá o último integrante do Grupo A, que já tem o atual campeão River Plate-ARG, além de Internacional e Alianza Lima-PER.

O time de André Jardine chega em momento de baixa e muitas incertezas, incluindo a permanência do treinador no cargo. Nos bastidores, diz-se que a única forma de ele se manter no comando é conseguindo a classificação. Em nove jogos em 2019, incluindo os amistosos da Florida Cup, foram seis derrotas e três vitórias. Para isso, ele deverá apostar em formação semelhante à que perdeu da Ponte Preta, no último fim de semana, com Hernanes jogando mais recuado.

Já o Talleres de Juan Pablo Vojvoda aposta todas as suas fichas na Libertadores. O técnico vem escalando uma equipe totalmente reserva no Campeonato Argentino para utilizar o que tem de melhor no torneio continental. As principais armas são o meia Ramirez, autor de um dos gols da primeira partida, e Dayro Moreno. Não há ninguém lesionado ou suspenso (enquanto Hudson, no São Paulo, está fora pela expulsão na Argentina).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE SÃO PAULO X TALLERES:

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Luan (Jucilei), Hernanes e Nenê; Antony, Pablo e Everton. Técnico: André Jardine.

TALLERES: Herrera;Tenaglia, Komar e Enzo Diaz; Godoy, Cubas, Guiñazu, Ramirez e Pochettino; Palacios e Dayro Moreno. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.