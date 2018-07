São Paulo x The Strongest no Morumbi tem 20 mil bilhetes vendidos

SÃO PAULO - Apesar de ter colocado 64.132 ingressos à venda, pouco mais de 20 mil bilhetes foram negociados até o momento para a partida desta quinta-feira entre São Paulo e The Strongest, da Bolívia, pela Copa Libertadores. A situação do time brasileiro não é tão tranquila e os jogadores sabem que um resultado positivo é de suma importância para não deixar o rival disparar na classificação do grupo - os bolivianos estrearam com vitória enquanto os paulistas perderam para o Atlético-MG.

"Temos tudo para conquistar os três pontos e dar uma aliviada", explica o atacante Luis Fabiano, que não entra em polêmica sobre a escalação de dois meias (Ganso e Jadson) ou três atacantes (Aloísio entraria no lugar de Ganso). "Para mim é indiferente, pois qualquer que seja a formação, o técnico pede para eu ser o homem de referência na área", conta.

Ele acredita que o São Paulo tem tudo para engrenar na temporada e acha que o time pode evoluir muito ainda. "Atualmente, qual equipe está jogando um grande futebol? Nenhuma. O Grêmio perdeu no primeiro jogo, mas depois foi lá e goleou o Fluminense. Obviamente, se perdermos na quinta-feira as coisas vão se complicar muito, seria um desastre. A gente tem oscilado um pouco, mas acho que no geral o nosso torcedor está satisfeito", conclui.