São Paulo x Vasco: como ver a partida na TV

São Paulo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Morumbi e time paulista espera aproveitar o fato de atuar em casa para se aproximar da classificação para a Copa Libertadores do ano que vem.

São Paulo x Vasco terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Uma opção para assistir online ao jogo é pelo site e aplicativo do Premiere e o Estado vai fazer tempo real da partida.

O São Paulo não vence há quatro jogos no Brasileirão. Perdeu para Fluminense e Athletico-PR no Morumbi e empatou com Santos e Ceará fora de casa. Apesar da sequência negativa, a equipe ainda está na zona de classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. O São Paulo está em sexto lugar, com 54 pontos.

O Vasco, por sua vez, está invicto há três jogos. Foram dois empates e uma vitória. A equipe está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana: em 11º lugar, com 44 pontos. O Vasco ainda pode alcançar uma vaga na Libertadores, já que o Corinthians, hoje o time com a última vaga, tem 50 pontos.