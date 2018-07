São Paulo quer retomar força no Morumbi diante do Vitória

O São Paulo recebe o Vitória, nesta quarta-feira, às 19h30, para voltar a ter força como mandante no Morumbi. Em três jogos pelo Campeonato Brasileiro no estádio, o time perdeu dois, e agora tem nova chance para não vacilar no local em que foi bem no último campeonato, ao ter 73% de aproveitamento, e onde ganhou os quatro jogos disputados nesta edição da Copa Libertadores.

A derrota no sábado para o Atlético-PR de virada, por 2 a 1, tirou da equipe a chance de chegar ao G-4 e representou o fim de um longo tabu. Foi o primeiro revés no Morumbi para a equipe curitibana em 33 anos, resultado que faz o time ter a consciência da necessidade de repetir no estádio o mesmo nível das atuações da Libertadores, para não ficar distante dos líderes.

O técnico Edgardo Bauza conta com a volta de Calleri para o ataque. O argentino não atuou há cinco rodadas. Também voltam a ficar à disposição o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Ganso, que estavam na seleção brasileira, além de Michel Bastos, recuperado de lesão. O trio está relacionado e tem chances de entrar durante o jogo. Já Kelvin, com problema na coxa esquerda, está fora.

"Estamos com alguns desfalques, isso atrapalha. Também temos que caprichar um pouco mais na hora de finalizar. Quando as bolas começarem a entrar, as coisas vão melhorar", comentou o volante Thiago Mendes. Na derrota no sábado o São Paulo acertou quatro vezes a trave. O time vive uma má fase ofensiva, com seis gols marcados em sete rodadas.

A esperança para melhorar o aproveitamento é o retorno do argentino Calleri, que no sábado deixou o Morumbi minutos antes do apito inicial para viajar à Argentina e acompanhar o funeral de um amigo morto em acidente de motocicleta. "Calleri está com a cabeça boa para jogar. Infelizmente aconteceu o acidente, então agora temos que ajudá-lo", afirmou Thiago Mendes.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X VITÓRIA

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Maicon, Lugano (Rodrigo Caio) e Matheus Reis; João Schmidt e Thiago Mendes; Auro, Ytalo (Ganso) e Centurión; Calleri. Técnico: Edgardo Bauza.

VITÓRIA: Fernando Miguel; Norberto, Victor Ramos, Ramon e Diego Renan; Amaral, Willian Farias e Tiago Real; Dagoberto, Kieza e Marinho. Técnico: Vágner Mancini

Juiz: Wagner Reway (MT)

Na TV: Pay-per-view

Horário: 19h30

Local: Morumbi