Ceni lamenta falhas defensivas do São Paulo após empate: 'Temos entregado muito fácil os gols'

O frustrante empate do São Paulo em 3 a 3 com o Goiás, neste sábado, no Morumbi, no Brasileirão, foi o quinto resultado seguido sem vitória. Nos últimos quatro jogos, o ataque correspondeu e marcou nove gols, mas o sistema defensivo foi vazado nove vezes. Os números ruins da defesa são motivo de lamentação para o técnico Rogério Ceni, que reconheceu os problemas e apontou para a falta de concentração em momentos importantes.

"Sofrer seis gols em dois jogos mostra alguns erros coletivos, além de alguma ou outra falha individual. Temos que melhorar, é um alto número de gols sofridos. Aliás, a quantidade de empates e gols sofridos não faz parte do meus trabalhos. Falta um pouco de concentração também e alguns ajustes. Faltou um pouco de sintonia para coordenar a marcação ali no fim. Tomar três gols é muito ruim para um time profissional. Precisamos evoluir nesse quesito. Não podemos estar tão expostos. A gente tem entregado muito fácil os gols ao adversário", analisou após o jogo.

Leia Também Defesa vacila no fim e São Paulo empata com o Goiás por 3 a 3 no Morumbi

Prestes a anunciar o volante argentino Giuliano Galoppo, o São Paulo também monitora o mercado atrás de um zagueiro. Sem dinheiro em caixa para arcar com o valor da compra, o clube busca parceiros e investidores para finalizar a negociação. A crise financeira do clube, próxima dos R$ 700 milhões, inviabiliza que grandes contratações sejam realizadas sem a participação de terceiros.

"Nós temos procurado desde a lesão do Arboleda, na verdade, que muito provavelmente não jogará nesta temporada. Não é fácil encontrar (zagueiro) no mercado", explicou Ceni.

Na falta de treinos pelo calendário com muitos jogos em poucos dias, Ceni disse que tem orientado o elenco do São Paulo com vídeos e conversas para corrigir os problemas da equipe. Na busca por uma vaga à próxima edição da Copa Libertadores, o time tricolor patina na tabela pelos últimos resultados.

Com três dias para treinos, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira às 20h para enfrentar o América-MG, no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.