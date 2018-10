'São resultados assim que marcam a carreira', diz Valverde sobre goleada no Real

Há oito anos o Barcelona não conseguia uma goleada tão espetacular sobre o Real Madrid. Sabedor da importância do 5 a 1 conquistado, neste domingo, no Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, o técnico Ernesto Valverde não escondia a alegria. "São resultados como esse que marcam a nossa carreira."

Mas Valverde ainda acredita no ressurgimento do adversário no campeonato. "Estamos apenas no décimo jogo. As grandes equipes se renovam e o Real Madrid vai se renovar. Com certeza, vai nos confrontar muito na temporada."

A ausência de Lionel Messi, que se recupera de uma fratura no antebraço direito, era uma preocupação do treinador catalão. "Queríamos saber como o time iria responder com a ausência de Messi. E a resposta foi a melhor possível."

Autor de três gols, o atacante uruguaio Suárez dedicou os gols ao nascimento do terceiro filho, Lautaro. "Fazer três gols no Madrid é muito importante. Essas noites são inesquecíveis. Tivemos um ótimo trabalho defensivo e aproveitamos as chances."

O zagueiro Piqué expressa bem o que pensa o torcedor do Barcelona. "Ganhar do Real Madrid, nosso rival histórico, vale mais que os três pontos da vitória. Dá gosto ganhar. Dá uma sensação de estar nas nuvens."

O Barcelona lidera o espanhol, com 21 pontos, contra apenas 14 do Real Madrid, que ocupa a nona colocação. Detalhe: o time da capital espanhola fez 14 gols, mas sofreu 14 também.