Sara Carbonero confirma racha no Real: 'Clima no vestiário não é bom'

CIDADE DO MÉXICO - A jornalista espanhola Sara Carbonero, namorada do goleiro Iker Casillas, afirmou ao canal mexicano Televisa que o vestiário do Real Madrid está dividido e é sabido que há jogadores que não se dão bem com o técnico José Mourinho.

"O clima dentro do vestiário não é bom. É senso comum que os jogadores do Real Madrid não têm uma boa relação com o treinador atualmente. Há uma divisão no vestiário", revelou Sara durante o programa La Jugada.

A namorada de Casillas deu sua opinião durante a análise da semana do futebol da Espanha enquanto eram lidas algumas notas da imprensa do país. Entre elas, havia uma sobre o suposto ultimato do goleiro e do zagueiro Sergio Ramos ao presidente do Real, Florentino Pérez, para a saída de Mourinho.

"Será preciso ver se Mourinho sairá ao final da temporada. Já há várias especulações envolvendo o Real Madrid", acrescentou Sara durante seus comentários.