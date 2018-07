Sarkozy promete recepção maravilhosa na Eurocopa

Nicolas Sarkozy comemorou a escolha da França como sede da Eurocopa de 2016, nesta sexta-feira, em Genebra. O presidente foi uma das personalidades francesas que participaram da apresentação ao comitê executivo da Uefa, assim como ex-jogador Zinedine Zidane, e prometeu realizar uma competição inesquecível.

"Estamos muito contentes, muito honrados", disse Sarkozy. "Daremos nosso melhor esforço para que os 24 países sejam recebidos maravilhosamente na França", completou o presidente, que viu a França derrotar a Turquia por 7 a 6, após a eliminação italiana na primeira rodada de votação.

Sarkozy indicou que o governo francês ajudará a garantir 1,7 bilhão de euros que calcula ser necessário para construção e reforma de estádios. "O Estado francês está aqui para apoiar e garantir que cumpriremos com tudo o que dissemos", assinalou.

O presidente da Federação Francesa de Futebol, Jean-Pierre Escalettes, agradeceu à Uefa por sua confiança. "Este é um lindo dia para nós", comentou. "Posso lhes garantir que não decepcionaremos esta confiança".

A Eurocopa de 2016 será a primeira a contar com a participação de 24 seleções, que disputarão 51 jogos em um mês. A final será no Stade de France, onde foi realizada a decisão da Copa do Mundo de 1998. A França já organizou as edições de 1960 e 1984 da Eurocopa.