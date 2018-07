Sarney critica atrasos nas obras para Copa de 2014 O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), criticou nesta quinta-feira o atraso nas obras relacionadas à Copa do Mundo de 2014 e aproveitou para comentar o desempenho da seleção brasileira. "Não sei como vão as obras (da Copa), mas pelas notícias que temos, não vão bem. Aliás, não vão bem só as obras, a seleção também não vai bem", alfinetou.