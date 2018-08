Sarri desconversa sobre saída de Courtois: 'Neste momento é jogador do Chelsea'

O técnico do Chelsea, Maurizio Sarri, tentou nesta sexta-feira minimizar o interesse do Real Madrid na contratação do goleiro titular da sua equipe, Thibaut Courtois. O goleiro de 26 anos tem contrato com o clube londrino por mais uma temporada e já rejeitou algumas ofertas de renovação.

"Neste momento o Courtois é jogador do Chelsea. Não sei se será no futuro", afirmou em coletiva de imprensa na véspera da decisão da Supercopa da Inglaterra. O duelo acontecerá neste domingo, em Wembley, entre o Chelsea, campeão da Copa da Inglaterra, e o Manchester City, que faturou o Inglês.

De acordo com a imprensa inglesa, o Chelsea já cogita negociar o jogador agora, pois teme perdê-lo de graça no próximo ano. Tanto é que o clube londrino tenta também o acerto com o goleiro da seleção inglesa e do Everton, Jordan Pickford.

O treinador também destacou a renovação do clube com o atacante Pedro até junho de 2020. "Estou muito feliz. O Pedro é muito importante para nosso time, é um jogador muito técnico e de primeiro nível. Sempre é fundamental manter seus melhores jogadores", afirmou

Ainda elogiou o treinador do City, Pep Guardiola. "É o melhor do mundo", afirmou. "Recentemente fomos juntos fazer uma visita ao Arrigo Sacchi. Guardiola é um bom amigo e acredito que hoje não há ninguém melhor do que ele", prosseguiu.