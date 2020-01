Sarri destaca forma física de Cristiano Ronaldo na Juventus: 'Parabéns a sua mãe'

O atacante português Cristiano Ronaldo vive ótima fase na Juventus, com 13 gols nos últimos dez jogos, e isso não passou despercebido pelo técnico de seu time, Maurizio Sarri. O craque tem recebido seguidos elogios do treinador, inclusive com uma declaração no mínimo bem humorada depois da vitória sobre a Roma por 3 a 1, que garantiu a equipe de Turim nas semifinais da Copa da Itália.

"Cristiano está em uma condição física e mental extraordinária, está marcando em um ritmo impressionante. Um defeito? Difícil de melhorar, é um dos maiores de todos os tempos. Seria importante para nós ajudá-lo a ganhar a sexta Bola de Ouro. Se eu ainda pudesse melhorar algo seria uma grande sorte", declarou Sarri. "Se eu o treino bem? Penso que os elogios devem ser feitos à mãe dele. Parabéns a sua mãe por criar um espécime assim!"

Dos 13 gols marcados nas últimas 10 partidas - por Campeonato Italiano, Copa da Itália e Supercopa Italiana -, sete foram anotados nas quatro últimas atuações do craque. Neste início de ano, o português conseguiu até um "hat-trick", fazendo três gols na goleada por 4 a 0 sobre o Cagliari, em Turim, pela liga nacional.

Líder isolada do Campeonato Italiano com 51 pontos - quarto a mais que a vice Inter de Milão -, a Juventus visitará o Napoli neste domingo, pela 21.ª rodada. Será o primeiro reencontro de Sarri com a sua ex-equipe desde a saída em junho de 2018. "Se me aplaudirem, será um gesto de amor. Se me vaiarem, também será um gesto de amor", afirmou o técnico, nascido em Nápoles. "O Napoli é um time forte. Conheço os jogadores e sei que têm grandes qualidades".