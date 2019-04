Sarri não garante a escalação de Hazard contra o Slavia Praga pela Liga Europa

O técnico italiano Maurizio Sarri, do Chelsea, não garantiu a escalação do meia belga Eden Hazard na partida desta quinta-feira, em Praga, na República Checa, diante do Slavia Praga, no jogo de ida das quartas de final da Liga Europa.

"Eu não sei. Na terça-feira ele só teve treinamento de recuperação no ginásio. Eu não o vi. Nesta quarta pela manhã, ele estava um pouco cansado, como os outros jogadores que jogaram 90 minutos na segunda-feira (contra o West Ham). Quero esperar até quinta de manhã e depois vou decidir", disse o treinador.

Sarri também tem que dividir as suas atenções com o clássico deste domingo diante do Liverpool, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. O Chelsea é o terceiro colocado e luta para garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

O título da Liga Europa serviria para salvar o ano do time de Londres, que foi eliminado da Copa da Inglaterra e perdeu a decisão da Copa da Liga Inglesa para o Manchester City.

Sarri considera muito difícil o jogo desta quinta-feira. "Eles (Slavia Praga) são muito perigosos. Marcaram seis gols em duas partidas contra o Sevilla. Precisamos ser muito compactos e defender muito bem. Especialmente nos cruzamentos, eles atacam a área com cinco ou seis jogadores e são perigosos nos contra-ataques. Não será fácil para nós", afirmou.

Chelsea e Slavia Praga fazem o jogo de volta das quartas de final na próxima quinta-feira, no estádio Stamford Bridge, em Londres.