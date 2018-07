Sarri projeta Napoli 'corajoso' para bater Manchester City na Liga dos Campeões

O técnico do Napoli, Maurizio Sarri, enfatizou a superioridade do Manchester City, adversário dos italianos na terceira rodada do Grupo F da Liga dos Campeões da Europa, nesta terça-feira, em Manchester, em relação aos demais concorrentes a uma vaga na próxima fase do principal torneio de clubes do Velho Continente. Entretanto, o treinador garantiu que os seus comandados entrarão em campo com coragem para encarar o poderoso time inglês e buscar um bom resultado.

"O Manchester City é um time de outro nível em relação aos demais adversários do grupo, mas nós devemos entrar em campo sem medo. Vejo o Manchester como a equipe mais forte da Europa, uma expressão daquele que tenho como o treinador mais forte da Europa (Guardiola). Mas não é por isso que devemos ter receio de impor o nosso jogo. Quero 11 jogadores corajosos de poder igualar (as forças) na casa do City", destacou o treinador italiano em entrevista coletiva nesta segunda-feira, em Manchester.

Demonstrando muita concentração e firmeza, Maurizio Sarri também acredita que um bom resultado diante dos ingleses fora de casa poderá representar um passo importante para que o Napoli conquiste uma vaga na próxima fase da Liga dos Campeões.

"Amanhã (terça-feira) poderá ser a partida decisiva de todo o calendário porque, potencialmente, o City poderia vencer todas. É provável que a classificação seja disputada em outra partida. Mas também é verdade que quem conseguir fazer um bom resultado contra o City terá uma vantagem depois", complementou Sarri.