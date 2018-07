Sasha assina com o Santos até 2022 e celebra permanência: 'Momento marcante'

Horas depois de o presidente José Carlos Peres anunciar a troca de Zeca por Eduardo Sasha com o Internacional, o atacante assinou oficialmente o novo contrato com o Santos. O vínculo, agora, tem duração prevista até dezembro de 2022 e fez com que Sasha celebrasse bastante o final feliz das negociações.

"Quando o destino traça algumas coisas para a gente, não temos como explicar. Foi traçado para eu vir para o Santos. Minha permanência está definida e este é um momento marcante para mim. Com certeza, é um dia que ficará marcado para sempre em minha memória, estou muito feliz. Agora, a responsabilidade aumenta, mas seguirei trabalhando forte para corresponder a expectativa de todos", declarou ao site do clube.

Sasha estava emprestado ao Santos até o fim do ano. Para adquirir 50% de seus direitos e ficar com ele em definitivo, o clube enviou ao Inter 50% dos direitos do lateral Zeca, que já estava afastado do elenco alvinegro após ter entrado na Justiça contra o time.

"Fico muito satisfeito pelo desfecho positivo desta negociação que envolveu Eduardo Sasha. Resolvemos de forma amistosa uma pendência da antiga gestão que tanto desgastou a imagem do clube, e ainda por cima trouxemos em definitivo o nosso artilheiro, querido por nossa torcida e pelo nosso elenco. Foi um grande negócio", considerou José Carlos Peres.