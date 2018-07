Sasha desfalca o Inter contra a Chapecoense e vira dúvida para o Gre-Nal O Internacional não vai poder contar com o meia-atacante Eduardo Sasha na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ainda está com uma inflamação no tornozelo direito e teve sua presença contra a Chapecoense, quinta-feira da semana que vem, já descartada pelo departamento médico colorado.