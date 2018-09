Sasha e Derlis disputam vaga de Gabriel no ataque do Santos

De fora dos últimos três jogos do Santos, o atacante Eduardo Sasha poderá receber uma oportunidade como titular no duelo de domingo com o Atlético Paranaense, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o técnico Cuca vai precisar modificar o setor ofensivo por causa da indisponibilidade de Gabriel.

Artilheiro do Brasileirão com 13 gols marcados, Gabriel está suspenso do próximo compromisso do Santos, pois recebeu o seu terceiro cartão amarelo no duelo com o Vasco, na quinta-feira, ao ser advertido pelo árbitro Wagner Reway logo no minuto inicial do duelo por desentendimento com o zagueiro Leandro Castán, da equipe carioca.

Sasha é o favorito para receber uma oportunidade no Santos porque a sua presença alteraria pouco a formação do setor ofensivo, com ele sendo escalado mais centralizado, com Rodrygo e Bruno Henrique atuando abertos pelas pontas, como aconteceu nos duelos contra Vasco e Cruzeiro.

Porém, Sasha vem sendo pouco aproveitado por Cuca, tanto que não entra em campo desde 3 de setembro, quando participou do empate por 0 a 0 com o Grêmio. Depois disso, ficou de fora dos confrontos com Paraná, São Paulo, Cruzeiro e Vasco, embora tenha sido relacionado por Cuca para todos esses confrontos.

Por isso, o treinador também poderá recorrer a Derlis González. O paraguaio vem sendo presença constante nos jogos do Santos desde a sua contratação, tanto que entrou em campo durante o empate com o Vasco, na quinta-feira. Só que a sua entrada forçaria Cuca a alterar o posicionamento de Rodrygo, que passaria a jogar mais centralizado, no comando do ataque.

A igualdade no compromisso adiado da terceira rodada do Brasileirão deixou o time em 11º lugar, com 33 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento e a nove do G6, o grupo de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.