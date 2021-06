Sasha é diagnosticado com covid-19 é vai desfalcar o Atlético-MG contra o Ceará

O surto de covid-19 continua causando baixas no Atlético-MG. Nesta quarta-feira, foi a vez de o clube mineiro anunciar que o atacante Eduardo Sasha foi diagnosticado com o coronavírus e, desta forma, vai desfalcar o time no duelo desta quinta-feira, diante do Ceará, às 19 horas, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Na última rodada, cinco casos foram revelados na véspera do duelo com a Chapecoense. Foram eles: Nacho Fernández, Nathan, Dylan, Marrony e Micael. Igor Rabello ficou doente antes do compromisso em Porto Alegre, frente ao Internacional.

Apesar de todos os problemas, o Atlético-MG faz boa campanha no Brasileirão, com dez pontos conquistados, após cinco partidas. O time soma três vitórias, um empate e uma derrota.

Os comandados de Cuca vão tentar manter em Fortaleza o 100% de aproveitamento como visitante, pois nos dois jogos disputados longe do Mineirão a equipe venceu Sport e Internacional, ambos por 1 a 0.