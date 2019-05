Sasha garante estar recuperado para voltar ao Santos no reencontro com ex-clube

Titular nas quatro primeiras partidas do Santos no Campeonato Brasileiro, Eduardo Sasha desfalcou o time na derrota para o Palmeiras, sábado passado, por causa de dores na coxa esquerda. Porém, recuperado, treinou nos últimos dias e fará o seu retorno no duelo com o Internacional, domingo, na Vila Belmiro, pela sexta rodada.

Sasha explicou que o problema muscular surgiu durante um treinamento em Belo Horizonte, onde o Santos enfrentou o Atlético Mineiro, na semana passada, pela Copa do Brasil. E a decisão da comissão técnica e do departamento médico foi de dar um descanso a ele, para evitar o agravamento do problema. Agora, porém, garante estar livre do incômodo e em boas condições para encarar o Inter.

"Acabei sentindo em um treinamento lá em BH. A gente em conjunto achou melhor ficar fora de um jogo do que perder três ou quatro. Foi um desconforto. Fiquei uns quatro, cinco dias trabalhando e, hoje, estou bem melhor", disse Sasha, em entrevista coletiva nesta sexta-feira no CT Rei Pelé.

O duelo com o Inter possuirá um componente especial para Sasha, afinal, o atacante iniciou a sua carreira no clube gaúcho e, exceto por passagens por empréstimo pelo Goiás em 2012 e 2013, não havia passado por outro time até chegar ao Santos em 2018, inicialmente por empréstimo e depois em troca que envolveu a ida de Zeca para o clube gaúcho.

Mas Sasha tentou não tratar o duelo com o Inter como um confronto especial, embora tenha exibido seu carinho pelo time onde iniciou no futebol. "É mais um jogo importante. É o clube onde me criei. Vou entrar da mesma maneira para que a gente possa voltar a vencer, ainda mais por ser em casa, onde estamos conseguindo bons resultados", comentou.

Após ser batido em um confronto direto pela liderança do Brasileirão contra o Palmeiras, o Santos fará novo duelo de peso no fim de semana, afinal ocupa o quarto lugar do Brasileirão com dez pontos, logo à frente do quinto colocado Inter, com nove.