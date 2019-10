Sasha mira sequência de vitórias para Santos voltar a sonhar com título

O Santos tem a esperança de que a vitória por 2 a 0 sobre o CSA, domingo, no Rei Pelé, tenha representado o fim das oscilações do time no Campeonato Brasileiro. A equipe chegou a liderar o torneio nacional, mas ficou para trás na disputa pela primeira posição, hoje ocupada pelo Flamengo, com duas sequências de tropeços.

Com apenas duas vitórias nos últimos nove duelos, o Santos agora está a oito pontos de distância do clube carioca. E sabe que precisará emplacar uma sequência de triunfos para alcançar o líder. A meta é repetir o que fez entre a sétima e a 13ª rodada, quando ganhou todos os jogos que disputou, tendo atingido a ponta na 12ª jornada.

"Sabíamos da importância que tinha em vencer este jogo, ainda mais dentro de casa. Vínhamos em busca dessa vitória o quanto antes, sabemos que oscilamos um pouco. Essa vitória, com certeza, nos traz mais confiança para, quem sabe, engatar mais uma sequência de vitórias", disse Sasha, ao site oficial do Santos.

O triunfo sobre o CSA também foi importante no aspecto pessoal para o atacante. Sasha, afinal, é o artilheiro do Santos na competição, agora com nove gols, mas não marcava desde a 16ª rodada. Agora, voltou a ir às redes na 22ª jornada e ainda sofreu o pênalti convertido por Carlos Sánchez.

"Estou feliz por ter ajudado. Sempre estive aqui para ajudar de alguma forma, seja com passes, gols, enfim. Estou contente por participar das duas situações de gol neste jogo", disse.

O Santos voltará a jogar no sábado, quando visitará o Vasco, em São Januário. E a semana cheia de preparação é vista por Sasha como trunfo. "Será um jogo difícil. O Vasco vem em uma crescente, mas temos uma semana inteira para trabalhar e nos preparar bem para buscar três pontos fora de casa, que serão muito importantes", disse.