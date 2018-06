Sasha nega pressão extra no Santos e se diz pronto para jogar como centroavante

O atacante Eduardo Sasha foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira como novo reforço do Santos para esta temporada. Ele e o lateral-esquerdo Romário são os únicos nomes já anunciados pelo clube, que perdeu atletas importantes, como o lateral Zeca, o meia Lucas Lima e o atacante Ricardo Oliveira. Apesar destas saídas, Sasha não vê o reformulado elenco santista mais pressionado para 2018.

"A perda de jogadores importantes é normal. A pressão vai ser para todos que vestem essa camisa. Não vai ter pressão específica em cima dos jogadores", declarou. "Vim aqui motivado para vencer esse desafio. Tem tudo para dar certo. Vou mostrar meu melhor futebol trabalhando, como sempre fiz. Preparando bem, podemos fazer um grande ano."

Se líderes do elenco deixaram o clube ao fim da última temporada, o novo técnico do Santos, Jair Ventura, terá que buscar soluções para compor o time. E Sasha se colocou à disposição para substituir Ricardo Oliveira como centroavante, apesar de estar mais acostumado a atuar em outra função.

"Fiz toda a minha base jogando mais como extremo, pelos lados. Mas sempre que precisaram de alguém na frente, pude contribuir com isso. Se o professor precisar de mim nesta posição, vai ser tranquilo, não vai ser novidade", considerou.

Aos 25 anos, Sasha viveu temporada de altos e baixos em 2017, principalmente por conta de alguns problemas físicos, mas garantiu estar recuperado para ajudar o Santos. O jogador pediu apenas uma semana de treinos para chegar à melhor forma física antes de estrear pelo clube.

"Me apresentei normalmente no Inter, mas só fiz a parte clínica. Os treinos mais pesados eu comecei aqui no Santos. Tem bastante coisa para recuperar da semana perdida. Com certeza, em mais uma semana estarei preparado", explicou o atleta, que não deve atuar na primeira rodada do Campeonato Paulista diante do Linense, quarta-feira que vem, fora de casa.