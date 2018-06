Sasha reclama de arbitragem após empate do Santos contra a Ferroviária

O atacante Eduardo Sasha reclamou da arbitragem na saída do campo após o empate do Santos com a Ferroviária por 2 a 2 neste sábado, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

+ TEMPO REAL - Ferroviária 2 x 2 Santos

+ TABELA - Confira a classificação do Paulistão

Na opinião do jogador, houve falta em Jean Mota no ataque do Santos no lance que deu origem ao segundo gol da Ferroviária. O árbitro entendeu que o volante do time alvinegro se jogou e deixou o lance seguir. No contra-ataque, houve uma falta a favor da Ferroviária no lado esquerdo do campo e na sequência saiu o gol.

"No segundo tempo não voltamos tão ligados. Mas o segundo gol deles não tinha por que o Jean Mota se atirar. Ele iria ficar de frente para o goleiro e no contra-ataque tomamos o gol", analisou o jogador em entrevista à TV Globo.

O empate custou a liderança do Grupo D ao Santos, que chegou ao terceiro jogo sem vitória no Estadual. O time alvinegro agora caiu para o segundo lugar com oito pontos. O Botafogo, que venceu o Ituano por 1 a 0, assumiu a ponta com nove. O time alvinegro tentará a reação na tabela em duelo contra o São Caetano, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Paulistão.

+Gabriel marca em reestreia, mas Santos cede empate à Ferroviária

"Estamos no caminho certo. Agora, precisamos buscar os pontos que perdemos. Viemos de uma semana muito boa de trabalho, mas fica a sensação de termos perdido dois pontos pela maneira como foi o jogo", finalizou o jogador.