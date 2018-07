Sasha, Réver e Alex devem ser desfalques do Inter no fim de semana Com 56 pontos, o Internacional só está atrás do São Paulo pelo saldo de gols na briga pelo quarto lugar do Campeonato Brasileiro e por uma vaga na fase preliminar da Libertadores. Dependendo só de si, o time colorado encara o Fluminense no sábado, no Maracanã, e depois recebe o Cruzeiro, rival direto.