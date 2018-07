Sasha volta a treinar, mas continua como dúvida para jogo do Inter

O meia-atacante Sasha voltou a treinar com o grupo do Internacional, nesta quinta-feira, mas ainda é dúvida para o jogo de sábado, contra o Guarani, em Campinas, em rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele virou motivo de preocupação por conta de dores no ombro.

Sasha se machucou na vitória sobre o Goiás por 3 a 0, na terça-feira. Ele sofreu uma pancada no ombro e foi liberado do treino desta quarta. Nesta quinta, porém, o jogador voltou a treinar e não mostrou maiores sinais de dor. O departamento médico, contudo, mantém a cautela e vai fazer novas avaliações no jogador até o jogo de sábado.

Mesmo recuperado, Sasha não tem retorno garantido ao time no fim de semana. Isso porque ele ganhou a oportunidade na terça em razão do desfalque de D'Alessandro, que cumpriu suspensão e voltará à equipe no sábado. Assim, Sasha poderá ser a opção a ser descartada pelo técnico Guto Ferreira.

O treinador contou com dois reforços no treino desta quinta. Recuperados de lesão, o zagueiro Danilo Silva e o lateral Carlinhos voltaram a treinar normalmente. A atividade também teve a presença de Nico López, baixa de última hora na terça por conta de desconforto muscular. Seu retorno ao time no sábado ainda não está certo.

Guto Ferreira deve definir a equipe titular, com Sasha ou outra mudança, no treino desta sexta-feira. A última atividade antes da partida será realizada no período da manhã, em Porto Alegre.