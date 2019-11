Sassá celebra atuação e ponto do Cruzeiro contra o Bahia no Mineirão

De repente, Sassá virou a solução para a falta de gols do Cruzeiro. Ele marcou no empate por 1 a 1 com o Bahia, neste domingo à noite, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por ter Orejuela expulso aos 17 minutos, o empate foi considerado bom por todos por manter o time fora da zona de rebaixamento. Com 33 pontos, ocupa a 16ª posição. Sassá deixou o campo feliz da vida.

"Estou feliz por conseguir entrar e ajudar o time. O professor Abel (Braga) tem falado comigo desde que chegou ao clube e estou trabalhando bastante. Acho que este ponto, pelas circunstâncias, vai fazer a diferença lá na frente", disse o atacante.

A boa notícia é que Sassá já foi confirmado pelo técnico Abel Braga como titular para a partida com o Athletico-PR, quarta-feira, na Arena da Baixada. Sassá vai entrar no lugar de Fred, suspenso com três cartões amarelos, e que deixou o gramado sob fortes vaias ao ser substituído por Edilson aos 32 minutos do segundo tempo.

"Quem vai jogar será o Sassá, que é o especialista no ataque. Não é hora da gente arriscar com algum garoto, num momento tão difícil. Todos estes meninos vão ter chances no momento certo, quando o time se livrar da ameaça de queda", garantiu o técnico.

Quem também espera ganhar mais chances com o técnico é o lateral Edilson, que vem sendo reserva de Orejuela, outro que ficará de fora por ter sido expulso. "A cada dia que passa eu me sinto melhor e acho que tenho rendido para o time. Vou melhorar cada vez mais e quero ajudar o Cruzeiro", decretou o lateral.

O zagueiro Léo, que substituiu Fabrício Bruno, suspenso, também aprovou o resultado em pleno Mineirão, que deixou o time com a mesma pontuação de Ceará e Botafogo. "O nosso time jogou bem, tanto no primeiro como no segundo tempo. Sem contar que marcaram um pênalti estranho contra a gente. Por isso, eu acho que poderíamos vencer. Depois ficamos com um a menos, então, pelas circunstâncias o empate foi bom. É um ponto a mais que foi somado e que vai nos ajudar no final do campeonato", concluiu.