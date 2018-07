Sassá é submetido a cirurgia no joelho e seguirá como desfalque no Cruzeiro

O atacante Sassá foi submetido a uma cirurgia no joelho direito neste sábado pela manhã e vai seguir como desfalque do Cruzeiro na sequência do Campeonato Brasileiro. O jogador estava com uma lesão na cartilagem e, por isso, vinha reclamando de dores já há algumas semanas.

Sassá foi operado no Hospital Mater Dei pelo médico do clube, Sérgio Freire Júnior, e a cirurgia aconteceu sem qualquer problema. De acordo com o Cruzeiro, a tendência é que o jogador receba alta ainda neste sábado à noite.

A última partida de Sassá pelo Cruzeiro aconteceu no dia 10 de setembro, contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, as dores se intensificaram e a lesão foi diagnosticada. O clube mineiro, porém, não revelou a previsão de afastamento do jogador.

A realização da cirurgia, aliás, gerou polêmica. Isso porque Sassá chegou a cancelar a operação inicialmente, sem dar maiores explicações, dias antes de uma série de fotos do jogador em uma festa vazarem na internet. Ele inclusive se manifestou sobre o assunto.

"Saiu uma foto minha dentro de casa, essa foto é antiga, e estão falando que foi por causa disso que pedi o adiamento da cirurgia. Mas o pessoal do Cruzeiro sabe o motivo e eu estou bem tranquilo com a cirurgia", disse na última quarta-feira.