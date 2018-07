Sassá é vetado e desfalca o Cruzeiro contra o Bahia no Brasileirão

Sem a presença do atacante Sassá, o técnico Mano Menezes divulgou neste sábado a lista de relacionados no Cruzeiro para o duelo contra o Bahia, domingo, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sassá passou a semana entregue ao departamento médico, tratando dores no joelho direito, e não conseguiu se recuperar em tempo para a partida deste domingo. Com a sua ausência, Raniel e Arrascaeta devem brigar pela posição.

O mais provável, contudo, é que Raniel fique com a posição. Sua escalação seria um teste visando a finalíssima da Copa do Brasil, diante do Flamengo, pois Rafael Sóbis está suspenso para o confronto, que será em 27 de setembro, no Mineirão. A opção menos provável seria utilizar o meia uruguaio mais adiantado.

Assim, o Cruzeiro deve entrar em campo neste domingo com: Fábio; Ezequiel, Leo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Robinho, Thiago Neves e Rafinha; Raniel. Com 34 pontos, o time mineiro precisa de um triunfo contra o Bahia para se manter no G6 independentemente dos demais resultados.

Confira os jogadores relacionados no Cruzeiro:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael.

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Lennon.

Zagueiros: Arthur, Digão, Léo e Murilo.

Meio-campistas: Arrascaeta, Henrique, Hudson, Lucas Silva, Messidoro, Nonoca, Rafinha, Robinho e Thiago Neves.

Atacantes: Rafael Sóbis e Raniel.