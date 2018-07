Sassá festeja artilharia no Botafogo e diz que ainda pode melhorar

Gustavo Canales foi contratado para ser o camisa 9 e artilheiro do Botafogo, mas é outro atacante que está se destacando nos últimos compromissos do time. Mesmo depois de perder o início da temporada por causa de uma lesão no joelho esquerdo, Sassá já é o artilheiro do time em 2016, com dez gols marcados, sendo nove no Campeonato Brasileiro, o que o deixa atrás apenas do palmeirense Gabriel Jesus na competição.

Apesar disso, Sassá acredita que pode melhorar. Ainda sofrendo com os resquícios do longo período de afastamento dos gramados por causa da lesão, ele destacou nesta terça-feira que precisa aprimorar o seu condicionamento físico para suportar a sequência de jogos.

"Tenho que melhorar mais na parte física, conseguir aguentar mais os jogos. A gente vai entrar agora em uma sequência difícil, espero que eu consiga essa sequência que eu tanto sonho, de fazer 10, 11 jogos seguidos. É complicado, venho de um período de seis meses parado, não foi uma lesão fácil. Estou feliz pelo momento, não estou no meu melhor ainda. Tenho coisas para evoluir", disse.

A boa fase de Sassá coincide com a efetivação de Jair Ventura no comando do Botafogo, tanto que o jogador marcou três gols nos dois jogos em que o time foi dirigido pelo treinador. O atacante lembrou que conhece o filho de Jairzinho há bastante tempo, pois eles trabalharam juntos nas divisões de base do clube.

"O Jair me conhece bastante, a gente ganhou um título junto lá na base e eu fui feliz em fazer o gol do título. Isso é fruto do trabalho, nosso time é batalhador. Espero que a gente continue nessa crescente", afirmou.