Sassá não treina e pode desfalcar o Botafogo contra o Macaé Nesta terça-feira, um dia após se contundir no treinamento, o meia Sassá foi poupado das atividades do Botafogo no Engenhão. E é possível que não tenha condições de enfrentar o Macaé no próximo sábado, em rodada da Série B. Além de Sassá, Daniel Carvalho também não participou dos treinos principais e fez apenas um trabalho específico na academia.