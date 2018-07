Sassá tem lesão no joelho constatada e vira desfalque no Cruzeiro por três meses

O Cruzeiro terá um desfalque importante para a retomada da temporada depois do final da Copa do Mundo da Rússia. O atacante Sassá passou por exames nesta segunda-feira e teve constatada uma lesão no joelho esquerdo. Ele vai passar por cirurgia e o tempo de recuperação é de três meses.

A lesão indicada no exame é na cartilagem do joelho. A cirurgia será realizada ainda nesta semana, pelo médico do clube, Sérgio Campolina. Com dores no local, Sassá já havia ficado de fora dos treinamentos desde a última quinta-feira e foi ao Rio de Janeiro resolver problemas pessoais.

Com Sassá de molho por três meses - e sem Fred, que também está fora de combate por conta de uma lesão grave nos ligamentos do joelho e só deve voltar no final da temporada -, a posição de centroavante no Cruzeiro virou um tormento para o técnico Mano Menezes.

O treinador tem apenas o jovem Raniel como centroavante à disposição. Com dores na coxa, ele não treinou nesta segunda-feira e fará exames para saber a gravidade do problema. Outra opção é Rafael Sóbis, que pode ser adiantado e jogar como referência dentro da área.

Sassá perderá uma série de jogos decisivos para o Cruzeiro nesta temporada. O time mineiro tem decisões no mata-mata da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, além da sequência do Campeonato Brasileiro, em que ocupa a oitava posição. O primeiro desses compromissos importantes será no próximo dia 16, um após a final do Mundial da Rússia, quando o Cruzeiro encara o Atlético Paranaense no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.