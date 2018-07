Sassá treina e pode reforçar Botafogo contra o Atlético-MG

Depois da regularização de Rodrigo Pimpão, o técnico Ricardo Gomes poderá ter outro reforço no ataque do Botafogo para o jogo contra o Atlético Mineiro, nesta quinta-feira, no Mineirão. Trata-se de Sassá, que treinou normalmente nesta terça e se mostrou em boas condições para voltar ao time.

Sassá havia desfalcado o Botafogo na vitória sobre o Internacional, no domingo, por conta de dores musculares. Nesta terça, porém, pôde participar normalmente das atividades, sem reclamar de desconforto. Será, portanto, mais uma opção para Ricardo Gomes definir o ataque botafoguense na quinta.

Outro possível reforço deve ser o zagueiro Emerson Santos. Ainda em processo de recuperação, ele treinou com bola e também tem chances de fazer seu retorno, embora sejam menores que Sassá. Já o volante Airton nem apareceu no gramado e só deve voltar ao time no fim de semana.

Um dos confirmados entre os titulares, o goleiro Sidão admitiu nesta terça que o Botafogo está com a confiança em alta, após derrubar o vice-líder Inter no Beira-Rio. "Vencemos o Internacional dentro do Beira-Rio e podemos mais na competição. Pela camisa o Botafogo tem responsabilidade de vencer sempre", afirmou.

Com o moral elevado, o Botafogo já projeta nova surpresa, desta vez no Mineirão. "Na situação em que nos encontramos não dá para escolher muito adversário. Precisamos vencer o máximo possível para subirmos e não ficar sofrendo na zona de rebaixamento", alertou, referindo-se à posição da equipe, a 17ª, ainda dentro da zona da degola.