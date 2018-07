Sassuolo faz 3 a 1 no Empoli e se afasta do rebaixamento na Itália

Na sua segunda temporada na elite do futebol italiano, o Sassuolo briga contra o rebaixamento. Nesta terça-feira, a equipe chegou à sua segunda vitória seguida ao ganhar do Empoli, de virada por 3 a 1, em casa, na abertura da nona rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, o Sassuolo chegou aos 10 pontos, empatado com a Fiorentina no 11.º lugar, enquanto o Empoli, que não vence há três jogos, caiu para a 15.ª colocação, ainda com sete pontos. Croce abriu o placar para o Empoli, que jogava fora de casa. Na segunda etapa, o Sassuolo se recuperou e empatou com Missiroli. Berardi perdeu um pênalti (bateu no travessão), mas logo em seguida Floccari marcou o gol da virada. Berardi ainda se recuperaria fazendo o terceiro.

Na quarta-feira a rodada segue com oito jogos. A líder Juventus joga fora de casa com o Genoa, enquanto a Roma recebe o Cesena. O Milan vai a Cagliari e a Inter de Milão encara a surpreendente Sampdoria. Na quinta, Verona x Lazio fecha a rodada.