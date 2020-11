Sassuolo ganha e assume ponta provisória na Itália; Roma e Inter de Milão vencem

Pelo de forma provisória, por algumas horas, o modesto Sassuolo é o líder do Campeonato Italiano. Neste domingo, pela oitava rodada, a equipe da região de Emilia Romagna, que completa 100 anos de fundação em 2020, derrotou o Verona por 2 a 0, fora de casa, e assumiu o primeiro lugar com 18 pontos. Tem um a mais que o Milan, que mais tarde, às 16h45 (de Brasília), enfrenta o Napoli, em Nápoles.

Com uma campanha surpreendente nesta temporada - está invicto com cinco vitórias e três empates -, o Sassuolo mostrou sua força e entrosamento neste domingo. Fez o primeiro gol com o meia francês Jeremie Boga, emprestado pelo Chelsea, pouco antes do intervalo e definiu o triunfo com o armador Domenico Berardi, aos 31 minutos da segunda etapa.

Para defender a sua boa campanha no campeonato, o Sassuolo passará agora por missões complicadas em campo. Uma sequência de partidas contra tradicionais equipes do país vem pela frente nas próximas semanas e a primeira delas será no sábado que vem, em casa, contra a Inter de Milão, pela nona rodada.

Também um ponto atrás do Sassuolo está a Roma, que neste domingo fez a sua parte em casa ao derrotar o Parma por 3 a 0, no estádio Olímpico. O time romano garantiu a sua vitória ainda no primeiro tempo. O atacante espanhol Borja Mayoral abriu o placar aos 28 minutos e o meia armênio Henrikh Mkhitaryan anotou duas vezes, aos 32 e aos 41.

Próximo rival do novo líder do Italiano, a Inter de Milão sofreu em casa para ganhar do Torino. No estádio Giuseppe Meazza, a equipe milanesa chegou a estar perdendo por 2 a 0 até os 17 minutos do segundo tempo e conseguiu a virada para 4 a 2. O destaque foi o centroavante belga Romelu Lukaku, autor de dois gols - o chileno Alexis Sánchez e o argentino Lautaro Martínez anotaram os outros, enquanto que Simone Zaza e Ansaldi haviam marcado para o time de Turim.

Com o resultado positivo, a Inter de Milão subiu para a quinta colocação com 15 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Napoli, que tem 14.

OUTROS JOGOS

A rodada de deste domingo teve mais duas partidas. Em Florença, a Fiorentina foi surpreendida na estreia do técnico Cesare Prandelli, que já comandou a seleção italiana, e perdeu por 1 a 0 para o Benevento. Em Gênova, o Bologna ganhou de virada da Sampdoria por 2 a 1.