Sassuolo ganha em casa e encara o Napoli nas oitavas de final da Copa da Itália

A rodada de jogos pela Copa da Itália nesta semana, pela quarta fase, define os adversários dos oito melhores times da última edição do Campeonato Italiano, que farão as suas estreias já na fase de oitavas de final. Um dia depois de Juventus, Milan e Internazionale, foi a vez de Napoli, Lazio e Atalanta conheceram os seus rivais nesta quarta-feira.

No duelo de maior destaque do dia, o Sassuolo derrotou o Catania, da segunda divisão, por 2 a 1, em casa, e será o adversário do Napoli. Matri abriu o placar para os mandantes e Brodic empatou ainda antes do intervalo. No segundo tempo, aos 35 minutos, o centroavante Locatelli fez o gol da classificação do time anfitrião.

A Lazio terá pela frente um rival que milita na terceira divisão nacional. Será o Novara, que como mandante ganhou do Pisa, outra da Série C italiana, por 3 a 2. O gol da vitória da equipe da região da Toscana só saiu aos 46 minutos da segunda etapa com Manconi.

Por fim, a Atalanta fará o seu duelo de estreia na Copa da Itália contra o Cagliari. Fora de casa, em Verona, o time da Ilha da Sardenha bateu o Chievo Verona, que é o lanterna do Campeonato Italiano, por 2 a 1. Cerri e Pisacane marcaram os gols para os visitantes; Leris fez para os anfitriões.

A quarta fase da Copa da Itália terá mais dois jogos nesta quinta-feira: Genoa x Virtus Entella (terceira divisão) e Torino x Südtirol (terceira divisão). Neste confrontos, Fiorentina e Roma conhecerão os seus adversários.