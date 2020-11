Sassuolo supera Napoli fora e alcança vice-liderança do Italiano

O Sassuolo segue surpreendendo no Campeonato Italiano. Neste domingo, derrotou o Napoli por 2 a 0, fora de casa, e assumiu a vice-liderança da tabela, à frente da Juventus. Pela mesma rodada, Sampdoria e Genoa empataram no clássico da cidade de Gênova.

Em Nápoles, os gols saíram somente no segundo tempo. Manuel Locatelli abriu o placar para o Sassuolo aos 14 minutos. E Maxime Lopez selou a vitória dos visitantes nos acréscimos.

O triunfo levou o Sassuolo aos 14 pontos, apenas dois a menos que o líder Milan, que também venceu na rodada. A Juventus ocupa o terceiro posto, com 12, assim como a Atalanta. Já o Napoli é o quinto colocado, com 11 pontos, ainda tentando emplacar uma sequência de vitórias para brigar pelas primeiras posições.

Também exibindo irregularidade neste início de Italiano, a Roma chegou aos mesmos 11 pontos neste domingo, ao vencer a Fiorentina por 2 a 0, em casa. Leonardo Spinazzola abriu o placar aos 12 minutos e Pedro Rodriguez selou o triunfo dos anfitriões aos 25 da etapa final.

Em Gênova, o clássico da cidade acabou empatado por 1 a 1. Mandante do jogo, a Sampdoria abriu o placar aos 23 minutos, com gol de Jakub Jankto. Mas o empate da Genoa saiu cinco minutos depois, com Gianluca Scamacca.

O resultado foi pior para a Genoa, que soma cinco pontos e ocupa o 15º lugar, apenas três posições acima da zona de rebaixamento. A Sampdoria, com 10 pontos, está em oitavo, ainda fora da zona de classificação para as competições europeias.