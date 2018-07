Sassuolo surpreende e vence triangular com Milan e Juve

A competição, já tradicional na pré-temporada italiana, tem três partidas de 45 minutos cada. Assim, cada time joga um jogo inteiro de 90 minutos. E o Sassuolo foi o único a conquistar uma vitória, fazendo 2 a 1 no Milan no confronto que encerrou o triangular.

No primeiro jogo, Milan e Juventus se enfrentaram e não saíram do 0 a 0, com direito a Robinho perdendo pênalti. O brasileiro depois se redimiu na decisão por pênaltis, em que o Milan se saiu melhor e venceu o rival por 7 a 6.

Derrotada, a Juventus seguiu em campo para enfrentar o Sassuolo e novamente o placar apontou 0 a 0 depois de 45 minutos. Aí falou mais alto o talento do brasileiro Rubinho. Terceiro goleiro do time de Turim, ele pegou três cobranças e selou a vitória no pênaltis.

Se diante da Juventus o Milan usou as melhores peças disponíveis (quem jogou a Copa das Confederações ainda não está à disposição), contra o Sassuolo o time foi misto. Aí ficou mais fácil para os anfitriões vencerem por 2 a 1 e ficarem com o título. Gabriel, ex-Cruzeiro, ocupou a meta rubro-negra. Robinho foi dos poucos mantidos entre os titulares.