Sassuolo tem vitória revertida para derrota por 3 a 0 por escalação irregular

A vitória do Sassuolo sobre o Pescara no último domingo, por 2 a 1, foi revertida por conta da escalação de um jogador irregular, segundo informou a Liga Série A, responsável por organizar o Campeonato Italiano.

Assim, após analisar o caso, a liga informou que o resultado foi transformado em 3 a 0 a favor do Pescara. O Sassuolo já contestou a decisão e disse que irá recorrer em busca dos três pontos perdidos.

Segundo informou a entidade nesta terça-feira, a documentação do meio-campista Antonino Ragusa não havia sido arquivada até o meio-dia da véspera do jogo, como determina o regulamento. O Sassuolo, porém, garante que seguiu todas as instruções legais. O novo reforço, que chegou do Cesena, disputou os últimos 25 minutos do duelo.

O Sassuolo era, ao lado de Juventus, Sampdoria e Genoa, uma dos quatro times que venceram as duas primeiras rodadas do Italiano. Com a decisão, porém, o time fica com três pontos e cai para o meio da tabela. Já o Pescara empatou o primeiro jogo e tinha perdido o último confronto. Assim, está agora na frente do adversário de domingo.