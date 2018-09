Sassuolo vence com show de jogador que levou cuspida de Douglas Costa

Cinco dias depois de ser notícia por ter levado uma cuspida de Douglas Costa no rosto, na derrota para a Juventus, Federico Di Francesco deu a resposta em campo e definiu a vitória do Sassuolo nesta sexta-feira. Com duas assistências e um gol de letra, o atacante brilhou no triunfo por 3 a 1 sobre o Empoli, em casa, pela abertura da quinta rodada do Campeonato Italiano.

O resultado levou o Sassuolo a dez pontos, a apenas dois da líder Juventus. Por outro lado, o Empoli parou nos quatro pontos, é o 17.º colocado e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Vale lembrar que as outras equipes ainda jogam neste fim de semana.

Apesar do triunfo, o Sassuolo levou um susto e viu o Empoli abrir o placar no primeiro minuto, com Caputo, aproveitando passe da direita. Aos 12, Di Francesco recebeu na área, girou e deu ótimo passe para Kevin-Prince Boateng, que deixou tudo igual.

No segundo tempo, aos 11 minutos, Di Francesco voltou a aparecer para dar assistência para Gian Marco Ferrari virar. Faltava o do atacante, que saiu aos 39. Após ótima jogada pela direita, Lirola cruzou rasteiro e ele, de letra, tocou cruzado para definir o placar.