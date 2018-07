Sassuolo vira e rebaixa o Cesena no Campeonato Italiano

Mesmo com um jogador a menos - o goleiro Avramov foi expulso aos 10 minutos do segundo tempo -, a Atalanta virou sobre o Palermo, fora de casa, e venceu por 3 a 2. Na mira de diversos gigantes europeus, o argentino Dybala foi poupado pelo Palermo.

Os dois resultados, combinados, rebaixaram o Cesena. Com 24 pontos, a equipe é antepenúltima colocada e não pode mais chegar ao primeiro time fora da zona de rebaixamento, a Atalanta, que tem 36 pontos. O lanterna Parma já estava na Série B há algumas rodadas.

Apesar do heroico empate em 1 a 1 com a campeã Juventus, no sábado, o Cagliari também deve cair. Com 28 pontos, precisa de três vitórias nas últimas três rodadas para alcançar a Atalanta, que não pode ganhar mais do que um ponto. O Sassuolo, com 40, escapou. Chievo e Verona, que empataram por 2 a 2, já haviam entrado na rodada livres de risco.

Também neste domingo, a Sampdoria goleou a Udinese por 4 a 1, fora de casa, com dois de Soriano, um de Acquah e outro de Duncan - ambos são ganeses. Di Natale descontou de pênalti. Com 54 pontos, no quinto lugar, a equipe de Gênova entrou na zona de classificação para a Liga Europa.