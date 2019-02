Sassuolo x Juventus: onde assistir ao vivo ao duelo pelo Italiano

Líder com sobras, a Juventus volta a campo neste domingo para enfrentar o Sassuolo fora de casa, no estádio Città del Tricolore, 15h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, com grandes chances de manter sua invencibilidade na competição

Onde assistir Sassuolo x Juventus?

A partida terá transmissão do canal online DAZN. A equipe de Cristiano Ronaldo tem a incrível campanha de 19 vitórias, três empates e nenhuma derrota no Italiano, campanha que lhe deixa em uma folgada liderança, com 60 pontos, nove a mais que o Napoli, segundo.

O Sassuolo aparece na 11ª posição, com 30 pontos. Na última rodada, os dois times empataram. O time verde e preto ficou no 1 a 1 com o Genoa, enquanto a Juventus, mesmo em casa, ficou no 3 a 3 contra o Parma.

VEJA OS JOGOS DA 23ª RODADA DO ITALIANO

Quinta-feira

Lazio x Empoli

Sexta-feira

Chievo x Roma

Sábado

Fiorentina x Napoli

Parma x Inter

Bologna x Genoa

Sampdoria x Frosinone

Atalanta x SPAL

Torino x Udinese

Sassuolo x Juventus

Milan x Cagliari