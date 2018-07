Satisfeito, Carpegiani deve repetir escalação da Ponte

A única exceção deve ser o atacante William, que foi poupado do duelo por conta de dores musculares na panturrilha. Se ele tiver condições, reassume a vaga de Dennis. "Gostei do meio de campo, da defesa e eu pretendo manter essa equipe, apenas com a entrada do William se ele reunir condições", disse o técnico, que vinha sendo criticado pelo excesso de mudanças no time.

Isso se confirmando, dois titulares absolutos devem ficar no banco: o volante Baraka e o meia Ramirez, que também foram poupados. O atacante Éverton Santos, que também vinha sendo utilizado deve ser outro a perder espaço.

A delegação do time campineiro chegou a Campinas, na noite desta quinta-feira. O único treino para o duelo contra o Cruzeiro será na manhã desta sexta. A expectativa do time é se recuperar da derrota para o Goiás, por 1 a 0, que o deixou na 16ª posição, com 15 pontos.