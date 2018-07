Osvaldo cobra boa atuação do Fluminense na semifinal com o Inter

Satisfeito com a atuação do Fluminense no clássico disputado no Pacaembu, contra o Flamengo, o atacante Osvaldo cobrou a mesma postura da equipe na semifinal da Copa Sul-Minas-Rio, contra o Internacional, na quarta-feira.

"Clássico é sempre um jogo muito equilibrado. Fomos muito bem no primeiro tempo e no segundo tivemos alguns contra-ataques que poderíamos ter aproveitado, mas o time tá de parabéns pela forma que se portou na partida. Agora esperamos evoluir cada vez mais", declarou o atacante, nesta segunda.

Osvaldo não escondeu a surpresa com o bom público (foram 30.188 presentes) no Pacaembu. Empolgado, ele espera contar com arquibancadas tão cheias quanto no duelo com o Inter, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

"Foi muito bacana ver o Pacaembu lotado. Difícil a gente jogar em outra cidade assim e ver o estádio cheio, os torcedores que vieram estão de parabéns. Foi um bom clássico e quarta-feira tem mais", projetou.

TREINO

Os titulares no clássico realizaram trabalho regenerativo nesta segunda-feira na academia enquanto os demais jogadores foram a campo para um treino técnico e tático, sob o comando do auxiliar técnico Luiz Matter. Osvaldo, Marcos Junior e Magno Alves integraram este grupo, por não terem jogado a partida inteira no domingo.

O técnico Levir Culpi vai definir a equipe titular somente no treino desta terça, nas Laranjeiras, antes da viagem até Brasília. Certo somente é o desfalque de Fred, ainda cumprindo suspensão por ter acertado um soco na nuca do lateral Léo, do Atlético-PR, logo na estreia do Flu na competição, no fim de janeiro.