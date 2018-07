Satisfeito com estreia, Centurión mira sequência no São Paulo

A estreia de Adrian Centurión com a camisa do São Paulo agradou à torcida, ao técnico Muricy Ramalho e a próprio atleta. Satisfeito com seu desempenho, o reforço argentino já projeta emplacar uma sequência de jogos como titular para ganhar ritmo de jogo e brilhar ainda mais pela nova equipe.

"Estou muito contente e agora é trabalhar mais. Estou contente pelo gol e pelo jogo todo", afirma o meia, que deixou sua marca na estreia. "Eu me senti muito bem. E estou mais tranquilo para os próximos passos."

A sequência de jogos, contudo, só será retomada na próxima rodada do Paulistão porque Centurión não poderá jogar a estreia na Copa Libertadores. O argentino vai cumprir suspensão relativa a uma punição recebida ainda em 2013 e não terá condições de disputar o clássico com o Corinthians.

Mesmo assim, ele segue empolgando a comissão técnica do São Paulo. "Ele é um jogador inteligente, faz a leitura do jogo muito bem", comenta Muricy, que atribui parte do resultado contra o Bragantino (goleada de 5 a 0) ao desempenho do reforço. "Pedi para ele entrar na área e ele se achou em campo. Enquanto teve gás, ajudou e muito a equipe. Fez todo o time ser mais veloz."

OUTROS ELOGIOS

O treinador também exaltou a atuação de Maicon no sábado. "É o jogador que mais participa do jogo. Ele tem qualidade, toca bem, passa bem e participa demais. Não dá para viver só de um lance, tem que participar o tempo todo, e ele faz isso bem. Não é surpresa nenhuma para mim o que ele apresentou no jogo. Sempre é um dos melhores do time", declarou Muricy.

Apesar das considerações positivas, o treinador evitou antecipar qual será a formação do São Paulo no clássico. "Tenho várias opções de nível no meu elenco. Vou escolher a melhor para quarta-feira. Tenho uma base mais ou menos definida, não vou mexer muito. Porém, também não vou entregar aqui a escalação, ainda temos três dias para a estreia na competição", afirmou.