Satisfeito com o empate no clássico, Botafogo já pensa na Copa do Brasil

Para o Botafogo, o empate por 1 a 1 no clássico com o Vasco foi considerado bom na largada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, neste sábado à noite no estádio Engenhão. A defesa sofreu gol após quatro jogos, mas o grupo já está determinado a virar o chip para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil.

O time carioca, novamente, vai jogar no Engenhão, diante do Cuiabá-MT, a partir das 21h30. A vaga precisa ser garantida com vitória, porque o empate vai levar a definição para a cobrança de pênaltis. Chegar à terceira fase é importante em termos financeiros ao clube, que receberia mais R$ 1,4 milhão de premiação.

Para o técnico Zé Ricardo, "o resultado foi justo, porque não fomos bem na marcação no primeiro tempo, mas melhoramos no segundo e chegamos ao empate com méritos. Além disso, temos que considerar a qualidade do adversário", resumiu.

"Tivemos pouco tempo para trabalhar esta formação de hoje. O primeiro tempo foi ruim. Só entramos no jogo após os 30 minutos. Mas melhoramos bastante no segundo tempo. Eu gosto de ter um camisa 9 como referência, mas, como não pudemos contar com o Kieza, ficamos sem opções. O Erik se esforçou bem", analisou.

A diretoria continua atrás de oportunidades para reforçar o elenco. Um atacante poderia ser repatriado do futebol japonês. O mais cotado é Anderson Patric, ex-Vasco, que faz boa campanha no Sanfrecce Hiroshima. Outros nomes são Túlio de Melo, ex-Chapecoense, e Admilson, de 24 anos, ex-São Paulo, e que atua no Gamba Osaka.

O zagueiro Marcelo Benevenuto, autor do gol de empate, também valorizou o empate e acredita que o time vai continuar evoluindo. "Sofremos um gol, mas nosso time marcou e também foi para o ataque. Temos um time bem equilibrado e que vai melhorar cada vez mais" espera o zagueiro, que fez seu segundo gol com a camisa do alvinegro.

O time continua também na disputa da Copa Sul-Americana, após duas vitórias sobre o Defensa y Justicia, da Argentina - por 1 a 0, em casa, e 3 a 0, fora. O seu adversário vai sair de sorteio na Conmebol.