Satisfeito com Scarpa, técnico do Palmeiras descarta buscar reforço para lateral

Gustavo Scarpa pode ajudar o Palmeiras a economizar. Conhecido pela versatilidade em campo, o meia fez o técnico Abel Ferreira mudar de ideia quanto à necessidade de buscar reforços para a lateral esquerda do time paulista. Isso porque Scarpa se destacou jogando na posição na vitória sobre o Ceará por 3 a 0, na quarta-feira.

"Nós até estávamos pensando em buscar outro lateral, mas, com essa vontade que ele mostrou hoje (quarta), perguntarei a ele se quer continuar na lateral porque tem futuro aqui e talvez na Europa", disse o português, sem esconder a surpresa pelo rendimento do meio-campista fora de sua posição de origem.

No Allianz Parque, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, Scarpa precisou ser improvisado no lado esquerdo porque o titular, Matías Viña, está integrado à seleção do Uruguai para as duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. E o reserva imediato, Lucas Esteves, se recupera de uma lesão muscular.

"Eu já tinha visto o Scarpa jogando na lateral com o Vanderlei Luxemburgo, mas eu não gosto de fazer alterações quando os jogadores não querem. Fiz um simples exercício e o Scarpa se colocou à disposição para ajudar a equipe em uma posição que não é de origem. E ele é muito bom nesta posição", comentou Abel Ferreira.

A boa atuação diante do Ceará rendeu a Scarpa até comparações com jogadores que fizeram história no time paulista. "Eu era fã do Roberto Carlos, da forma como cruzava, e nós já temos o Matías Viña, que é top para defender e tem intensidade. Agora temos alguém para dar um extra no aspecto ofensivo, ele tem o cruzamento muito acima da média", disse o técnico.

O meia já se colocou à disposição para atuar novamente na lateral nas próximas partidas. É possível que Scarpa seja escalado novamente na esquerda no jogo contra o Fluminense, novamente em São Paulo, pela 21ª rodada do Brasileirão.

"No futebol a gente precisa estar sempre preparado para as oportunidades que sempre aparecem. Não é minha posição de origem, mas o Abel pediu minha colaboração e aceitei. Até comentei que estou um pouco mais à vontade do que jogando de ponta direita, que também não é minha função", afirma o jogador.